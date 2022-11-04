https://ria.ru/20221104/putin-1829292713.html

Путин: история церкви неотделима от истории российского государства

Путин: история церкви неотделима от истории российского государства - РИА Новости, 04.11.2022

Путин: история церкви неотделима от истории российского государства

История церкви и духовная история народа неотделимы от истории российского государства, это чрезвычайно важная составляющая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:32

2022-11-04T18:32

2022-11-04T22:48

владимир путин

россия

старая ладога

религия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История церкви и духовная история народа неотделимы от истории российского государства, это чрезвычайно важная составляющая, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что единство и единое централизованное государство начало складываться с Крещения."Потому что единое централизованное государство страны начало складываться на основе власти князя, единой экономики, рынка, языка и веры", - добавил российский лидер.По словам Путина, это позволило объединить некогда разрозненные и отчасти воюющие между собой славянские племена, национальности и конфессии."И начало складываться большое, многонациональное, мощное, централизованное российское государство. Поэтому духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

россия

старая ладога

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, старая ладога