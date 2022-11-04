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Путин: история церкви неотделима от истории российского государства - РИА Новости, 04.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221104/putin-1829292713.html
Путин: история церкви неотделима от истории российского государства
Путин: история церкви неотделима от истории российского государства - РИА Новости, 04.11.2022
Путин: история церкви неотделима от истории российского государства
История церкви и духовная история народа неотделимы от истории российского государства, это чрезвычайно важная составляющая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:32
2022-11-04T22:48
владимир путин
россия
старая ладога
религия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История церкви и духовная история народа неотделимы от истории российского государства, это чрезвычайно важная составляющая, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что единство и единое централизованное государство начало складываться с Крещения."Потому что единое централизованное государство страны начало складываться на основе власти князя, единой экономики, рынка, языка и веры", - добавил российский лидер.По словам Путина, это позволило объединить некогда разрозненные и отчасти воюющие между собой славянские племена, национальности и конфессии."И начало складываться большое, многонациональное, мощное, централизованное российское государство. Поэтому духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства", - заключил глава государства.
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владимир путин, россия, старая ладога
Владимир Путин, Россия, Старая Ладога, Религия
18:32 04.11.2022 (обновлено: 22:48 04.11.2022)
 
Путин: история церкви неотделима от истории российского государства

Путин считает, что духовная история народа неотделима от истории российского государства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. История церкви и духовная история народа неотделимы от истории российского государства, это чрезвычайно важная составляющая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"История церкви и духовная история нашего народа чрезвычайно важная составляющая в российской государственности. Потому что мы знаем с чего началась российская государственность - и Старая Ладога, и Новгород, потом Киев", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Он уточнил, что единство и единое централизованное государство начало складываться с Крещения.
"Потому что единое централизованное государство страны начало складываться на основе власти князя, единой экономики, рынка, языка и веры", - добавил российский лидер.
По словам Путина, это позволило объединить некогда разрозненные и отчасти воюющие между собой славянские племена, национальности и конфессии.
"И начало складываться большое, многонациональное, мощное, централизованное российское государство. Поэтому духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства", - заключил глава государства.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 13:00Религия
Глава старообрядцев России: сейчас как никогда важна духовная консолидация
 
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