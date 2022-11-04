https://ria.ru/20221104/putin-1829287064.html

Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками

Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками - РИА Новости, 04.11.2022

Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:50

2022-11-04T21:50

2022-11-04T21:50

экономика

коммерческая недвижимость

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, заключившими договоры на предоставление складских и прочих помещений на розничном рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Управляющая розничным рынком компания, по действующему законодательству, обязана обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).Закон распространяет данную обязанность и на случаи заключения договоров о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений на розничном рынке.

https://ria.ru/20221104/putin-1829257404.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, россия