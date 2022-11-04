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Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками
Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками - РИА Новости, 04.11.2022
Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:50
2022-11-04T21:50
экономика
коммерческая недвижимость
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, заключившими договоры на предоставление складских и прочих помещений на розничном рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Управляющая розничным рынком компания, по действующему законодательству, обязана обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).Закон распространяет данную обязанность и на случаи заключения договоров о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений на розничном рынке.
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экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, россия
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владимир Путин, Россия
21:50 04.11.2022
 
Путин расширил обязанности компаний, управляющих розничными рынками

Путин подписал закон о расширении обязанностей управляющих розничными рынками компаний

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, заключившими договоры на предоставление складских и прочих помещений на розничном рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Управляющая розничным рынком компания, по действующему законодательству, обязана обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).
Закон распространяет данную обязанность и на случаи заключения договоров о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений на розничном рынке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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