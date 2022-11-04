https://ria.ru/20221104/putin-1829286774.html
Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем
Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем - РИА Новости, 04.11.2022
Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем
Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:47
2022-11-04T21:47
2022-11-04T21:47
сергей нарышкин
владимир путин
мелитополь
россия
запорожская область
российское историческое общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина сделать расположенный в Мелитопольском районе Запорожской области музей "Каменная Могила" филиалом федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообещав дать соответствующее поручение.Недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей "Каменная Могила", это объект природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека, рассказал Нарышкин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея - сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический". С руководством того и другого музея такая схема согласована, и наше министерство культуры не возражает. Но, чтобы ускорить этот процесс, я бы попросил ваше поручение на моей соответствующей записке", - сказал Нарышкин Путину."Пожалуйста. Так и сделаем. Ничего здесь проще нет", - ответил президент.
https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, владимир путин, мелитополь, россия, запорожская область, российское историческое общество
Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Российское историческое общество
Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем
Путин пообещал дать поручение о новом статусе музея "Каменная Могила" под Мелитополем
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина сделать расположенный в Мелитопольском районе Запорожской области музей "Каменная Могила" филиалом федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообещав дать соответствующее поручение.
Недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей "Каменная Могила", это объект природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека, рассказал Нарышкин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея - сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический". С руководством того и другого музея такая схема согласована, и наше министерство культуры не возражает. Но, чтобы ускорить этот процесс, я бы попросил ваше поручение на моей соответствующей записке", - сказал Нарышкин Путину.
"Пожалуйста. Так и сделаем. Ничего здесь проще нет", - ответил президент.