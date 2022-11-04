https://ria.ru/20221104/putin-1829286774.html

Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем

Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем - РИА Новости, 04.11.2022

Путин даст поручение о новом статусе уникального музея под Мелитополем

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:47

2022-11-04T21:47

2022-11-04T21:47

сергей нарышкин

владимир путин

мелитополь

россия

запорожская область

российское историческое общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина сделать расположенный в Мелитопольском районе Запорожской области музей "Каменная Могила" филиалом федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообещав дать соответствующее поручение.Недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей "Каменная Могила", это объект природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека, рассказал Нарышкин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея - сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический". С руководством того и другого музея такая схема согласована, и наше министерство культуры не возражает. Но, чтобы ускорить этот процесс, я бы попросил ваше поручение на моей соответствующей записке", - сказал Нарышкин Путину."Пожалуйста. Так и сделаем. Ничего здесь проще нет", - ответил президент.

https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html

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Евгения Нефедова

сергей нарышкин, владимир путин, мелитополь, россия, запорожская область, российское историческое общество