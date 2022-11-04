21:03 04.11.2022 (обновлено: 22:31 04.11.2022)
Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ
Экс-советник ЦРУ Рикардс: американские СМИ распространяют ложную информацию о Путине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
"Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил", — отметил автор.
Рикардс пояснил, что пропагандисты в США и Великобритании запустили "психологическую операцию", переврав слова российского лидера об оружии массового уничтожения. Впоследствии, добавил он, в западных СМИ начали вменять Москве планы применить на Украине "грязную бомбу".
В публикации также подчеркивается, что ЦРУ и МИ-6 постоянно распространяют антироссийскую дезинформацию, которая попадает, в частности, в Washington Post, New York Times и NBC News.
В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как указывал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.
При этом Минобороны России заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.