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Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
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Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ
Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ
Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:03
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в мире
владимир путин
россия
москва
украина
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил", — отметил автор.Рикардс пояснил, что пропагандисты в США и Великобритании запустили "психологическую операцию", переврав слова российского лидера об оружии массового уничтожения. Впоследствии, добавил он, в западных СМИ начали вменять Москве планы применить на Украине "грязную бомбу".В публикации также подчеркивается, что ЦРУ и МИ-6 постоянно распространяют антироссийскую дезинформацию, которая попадает, в частности, в Washington Post, New York Times и NBC News.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как указывал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.При этом Минобороны России заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html
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в мире, владимир путин, россия, москва, украина, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, Владимир Путин, Россия, Москва, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6
21:03 04.11.2022 (обновлено: 22:31 04.11.2022)
 
Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ

Экс-советник ЦРУ Рикардс: американские СМИ распространяют ложную информацию о Путине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
"Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил", — отметил автор.
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Рикардс пояснил, что пропагандисты в США и Великобритании запустили "психологическую операцию", переврав слова российского лидера об оружии массового уничтожения. Впоследствии, добавил он, в западных СМИ начали вменять Москве планы применить на Украине "грязную бомбу".
В публикации также подчеркивается, что ЦРУ и МИ-6 постоянно распространяют антироссийскую дезинформацию, которая попадает, в частности, в Washington Post, New York Times и NBC News.
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В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как указывал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.
При этом Минобороны России заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
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