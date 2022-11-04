https://ria.ru/20221104/putin-1829282318.html

Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ

Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ

Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:03

2022-11-04T21:03

2022-11-04T22:31

в мире

владимир путин

россия

москва

украина

центральное разведывательное управление (цру)

ми-6

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о заявлениях президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил", — отметил автор.Рикардс пояснил, что пропагандисты в США и Великобритании запустили "психологическую операцию", переврав слова российского лидера об оружии массового уничтожения. Впоследствии, добавил он, в западных СМИ начали вменять Москве планы применить на Украине "грязную бомбу".В публикации также подчеркивается, что ЦРУ и МИ-6 постоянно распространяют антироссийскую дезинформацию, которая попадает, в частности, в Washington Post, New York Times и NBC News.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как указывал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.При этом Минобороны России заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829212904.html

https://ria.ru/20221104/ssha-1829246407.html

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в мире, владимир путин, россия, москва, украина, центральное разведывательное управление (цру), ми-6