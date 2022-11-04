https://ria.ru/20221104/putin-1829260643.html
Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии
Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии - РИА Новости, 04.11.2022
Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии
Возрождение музеев в Новороссии должно идти по-современному, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:08
2022-11-04T18:08
2022-11-04T18:08
владимир путин
новороссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возрождение музеев в Новороссии должно идти по-современному, считает президент России Владимир Путин.По словам президента, очень важно восстановление социальной инфраструктуры."Это очень звучит сухо, но вот что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы. Только мне бы очень хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному", - отметил Путин.По его словам, "многие вещи надо делать чуть ли не заново"."Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, их нужно сохранять и использовать в будущем, но очень было бы правильным делать и строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями. Чтобы там что-то все время появлялось, все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно, исходя из текущих событий, и чтобы все было насыщено современными технологиями", - сказал глава российского государства.
https://ria.ru/20221104/vystavka-1829233603.html
новороссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новороссия, россия
Владимир Путин, Новороссия, Россия
Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии
Путин: возрождение музеев в Новороссии должно идти по-современному
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Возрождение музеев в Новороссии должно идти
по-современному, считает президент России Владимир Путин.
"Музейное дело является важнейшей составляющей сохранения исторической памяти народа о событиях, которые происходили в прошлом. Но, без всякого сомнения, это важно для сегодняшнего дня и для будущего страны", - сказал Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
По словам президента, очень важно восстановление социальной инфраструктуры.
"Это очень звучит сухо, но вот что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы. Только мне бы очень хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному", - отметил Путин.
По его словам, "многие вещи надо делать чуть ли не заново".
"Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, их нужно сохранять и использовать в будущем, но очень было бы правильным делать и строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями. Чтобы там что-то все время появлялось, все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно, исходя из текущих событий, и чтобы все было насыщено современными технологиями", - сказал глава российского государства.