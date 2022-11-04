https://ria.ru/20221104/putin-1829260643.html

Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии

Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии - РИА Новости, 04.11.2022

Путин рассказал, как должно идти возрождение музеев в Новороссии

Возрождение музеев в Новороссии должно идти по-современному, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:08

2022-11-04T18:08

2022-11-04T18:08

владимир путин

новороссия

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возрождение музеев в Новороссии должно идти по-современному, считает президент России Владимир Путин.По словам президента, очень важно восстановление социальной инфраструктуры."Это очень звучит сухо, но вот что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы. Только мне бы очень хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному", - отметил Путин.По его словам, "многие вещи надо делать чуть ли не заново"."Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, их нужно сохранять и использовать в будущем, но очень было бы правильным делать и строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями. Чтобы там что-то все время появлялось, все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно, исходя из текущих событий, и чтобы все было насыщено современными технологиями", - сказал глава российского государства.

https://ria.ru/20221104/vystavka-1829233603.html

новороссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, новороссия, россия