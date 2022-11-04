https://ria.ru/20221104/putin-1829258232.html
Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин
Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022
Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин
Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:54
2022-11-04T17:54
2022-11-04T20:13
польша
украина
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент России Владимир Путин."А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как — наверняка, не наверняка, а точно уже — даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши", — сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.В июле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.Как отметил Нарышкин, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.При этом подобные действия польских властей, по его словам, представляют угрозу для всей Европы.В конце октября в европейских СМИ стали появляться сообщения о том, что Варшава готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине.Согласно принятым недавно на Украине законам, граждане Польши имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и компании на законных основаниях.
https://ria.ru/20221103/lgoty-1829123668.html
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html
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польша, украина, россия, в мире, владимир путин
Польша, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
17:54 04.11.2022 (обновлено: 20:13 04.11.2022)
Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин
Президент России Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент России Владимир Путин.
"А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как — наверняка, не наверняка, а точно уже — даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши", — сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
В июле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США
и Великобритания
будут вынуждены поддержать этот план.
Как отметил Нарышкин, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой
право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
При этом подобные действия польских властей, по его словам, представляют угрозу для всей Европы.
В конце октября в европейских СМИ стали появляться сообщения о том, что Варшава готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине.
Согласно принятым недавно на Украине законам, граждане Польши имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и компании на законных основаниях.