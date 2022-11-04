https://ria.ru/20221104/putin-1829258232.html

Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин

Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022

Идея поглощения Украины у некоторых стран никуда не делась, заявил Путин

Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:54

2022-11-04T17:54

2022-11-04T20:13

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украина

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент России Владимир Путин."А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как — наверняка, не наверняка, а точно уже — даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши", — сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.В июле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.Как отметил Нарышкин, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.При этом подобные действия польских властей, по его словам, представляют угрозу для всей Европы.В конце октября в европейских СМИ стали появляться сообщения о том, что Варшава готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине.Согласно принятым недавно на Украине законам, граждане Польши имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и компании на законных основаниях.

https://ria.ru/20221103/lgoty-1829123668.html

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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польша, украина, россия, в мире, владимир путин