https://ria.ru/20221104/putin-1829257404.html
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:50
2022-11-04T17:50
2022-11-04T17:50
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владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя", - говорится в законе.Также изменения коснулись творческих работников: как уточняется, если творческие работники в течение какого-либо времени не работают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается. Если этот период ограничивает работодатель, то он оплачивается в размере "не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками", если по инициативе работника - в установленном договором размере и порядке.Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.Отмечается, что данный закон вступает в силу со дня опубликования. Пункты 2 и 3 статьи 1 вступают в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП
Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы людей творческих профессий, соответствующий документ
опубликован на сайте Кремля.
"Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя", - говорится в законе.
Также изменения коснулись творческих работников: как уточняется, если творческие работники в течение какого-либо времени не работают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается. Если этот период ограничивает работодатель, то он оплачивается в размере "не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками", если по инициативе работника - в установленном договором размере и порядке.
Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.
Отмечается, что данный закон вступает в силу со дня опубликования. Пункты 2 и 3 статьи 1 вступают в силу с 1 марта 2023 года.