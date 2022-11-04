https://ria.ru/20221104/putin-1829257404.html

Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП

Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:50

2022-11-04T17:50

2022-11-04T17:50

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя", - говорится в законе.Также изменения коснулись творческих работников: как уточняется, если творческие работники в течение какого-либо времени не работают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается. Если этот период ограничивает работодатель, то он оплачивается в размере "не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками", если по инициативе работника - в установленном договором размере и порядке.Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.Отмечается, что данный закон вступает в силу со дня опубликования. Пункты 2 и 3 статьи 1 вступают в силу с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html

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общество, владимир путин, россия