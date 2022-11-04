Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/putin-1829257404.html
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:50
2022-11-04T17:50
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя", - говорится в законе.Также изменения коснулись творческих работников: как уточняется, если творческие работники в течение какого-либо времени не работают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается. Если этот период ограничивает работодатель, то он оплачивается в размере "не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками", если по инициативе работника - в установленном договором размере и порядке.Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.Отмечается, что данный закон вступает в силу со дня опубликования. Пункты 2 и 3 статьи 1 вступают в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829231324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:50 04.11.2022
 
Путин подписал закон о прекращении договора при мобилизации владельца ИП

Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации владельца ИП, также изменения коснулись графика и оплаты работы людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Призыв работодателя на военную службу по мобилизации, в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение обязанностей в качестве работодателя", - говорится в законе.
Также изменения коснулись творческих работников: как уточняется, если творческие работники в течение какого-либо времени не работают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается. Если этот период ограничивает работодатель, то он оплачивается в размере "не менее тарифной ставки, оклада с доплатами и надбавками", если по инициативе работника - в установленном договором размере и порядке.
Отмечается, что часть пятая статьи 157 Трудового кодекса об оплате времени простоя теперь недействительна.
Отмечается, что данный закон вступает в силу со дня опубликования. Пункты 2 и 3 статьи 1 вступают в силу с 1 марта 2023 года.
Квартира в новом ЖК - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
15:42
Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала