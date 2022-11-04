https://ria.ru/20221104/putin-1829252290.html
Курсы истории в России были европоцентричными, заявил Путин
Курсы истории в России были европоцентричными, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022
Курсы истории в России были европоцентричными, заявил Путин
Курсы истории в России были европоцентричными, но в этом нет ничего необычного - европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания, заявил президент... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:21
2022-11-04T17:21
2022-11-04T17:21
владимир путин
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южная америка
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Курсы истории в России были европоцентричными, но в этом нет ничего необычного - европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания, заявил президент России Владимир Путин."И в этом смысле, конечно, история России - это часть мировой истории, как ее изучать, как ее разделить, мне трудно сказать, и я не ставлю перед собой такой задачи, повторяю, это должны сделать специалисты, но то, что курсы истории у нас в том числе были европоцентричными, тоже ничего здесь необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Он добавил, что тот факт, что европейские столицы были центрами мироздания - в прошлом, так как население европейских стран сейчас гораздо меньше, чем некоторых азиатских стран, стран Южной Америки."Вы понимаете, конечно, конечно это великие культуры - европейские. И Россия в значительной степени - часть этой культуры, основанная на том, … что касается христианства. Но Россия формировалась как единая крупная мировая держава, становясь крупной державой как многонациональное государство, многоконфессиональное, и в этом ее особенности", - отметил президент.
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владимир путин, россия, южная америка, европа
Владимир Путин, Россия, Южная Америка, Европа
Курсы истории в России были европоцентричными, заявил Путин
Путин: курсы истории в России были европоцентричными, в этом нет ничего удивительного
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Курсы истории в России были европоцентричными, но в этом нет ничего необычного - европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания, заявил президент России Владимир Путин.
"И в этом смысле, конечно, история России - это часть мировой истории, как ее изучать, как ее разделить, мне трудно сказать, и я не ставлю перед собой такой задачи, повторяю, это должны сделать специалисты, но то, что курсы истории у нас в том числе были европоцентричными, тоже ничего здесь необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что тот факт, что европейские столицы были центрами мироздания - в прошлом, так как население европейских стран сейчас гораздо меньше, чем некоторых азиатских стран, стран Южной Америки
.
"Вы понимаете, конечно, конечно это великие культуры - европейские. И Россия в значительной степени - часть этой культуры, основанная на том, … что касается христианства. Но Россия формировалась как единая крупная мировая держава, становясь крупной державой как многонациональное государство, многоконфессиональное, и в этом ее особенности", - отметил президент.