https://ria.ru/20221104/putin-1829243998.html
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:47
2022-11-04T16:47
2022-11-04T16:52
день народного единства в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА. 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ."Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач "всегда была одним из ключевых моментов нашего существования".
https://ria.ru/20221104/vystavka-1829233603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день народного единства в россии, россия, владимир путин
День народного единства в России, Россия, Владимир Путин
16:47 04.11.2022 (обновлено: 16:52 04.11.2022)
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует преданность России
МОСКВА. 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ.
"Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач "всегда была одним из ключевых моментов нашего существования".