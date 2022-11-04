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Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:47
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день народного единства в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА. 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ."Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач "всегда была одним из ключевых моментов нашего существования".
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день народного единства в россии, россия, владимир путин
День народного единства в России, Россия, Владимир Путин
16:47 04.11.2022 (обновлено: 16:52 04.11.2022)
 
Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует преданность России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА. 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ.
"Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач "всегда была одним из ключевых моментов нашего существования".
Президент РФ Владимир Путин на выставке Украина. На переломах эпох в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
15:57
Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже
 
День народного единства в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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