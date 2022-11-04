https://ria.ru/20221104/putin-1829243998.html

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:47

2022-11-04T16:47

2022-11-04T16:52

день народного единства в россии

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА. 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, который знаменует любовь к РФ."Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Президент отметил, что сплоченность многонационального народа России и в годы испытаний, и при решении различных масштабных задач "всегда была одним из ключевых моментов нашего существования".

https://ria.ru/20221104/vystavka-1829233603.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

день народного единства в россии, россия, владимир путин