https://ria.ru/20221104/putin-1829243277.html
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам
Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:44
2022-11-04T16:44
2022-11-04T17:02
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
16:44 04.11.2022 (обновлено: 17:02 04.11.2022)
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам
Путин: западные наемники безжалостны к украинцам и не учитывают интересы народа
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.