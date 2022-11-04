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Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/putin-1829243277.html
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам
Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:44
2022-11-04T17:02
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
16:44 04.11.2022 (обновлено: 17:02 04.11.2022)
 
Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам

Путин: западные наемники безжалостны к украинцам и не учитывают интересы народа

© РИА НовостиКадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
© РИА Новости
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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