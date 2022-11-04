https://ria.ru/20221104/putin-1829243277.html

Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам

Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил о безжалостности наемников к украинцам

Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:44

2022-11-04T16:44

2022-11-04T17:02

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные державы, которые поставляют оружие и перебрасывают наемников на Украину, безжалостны к ее гражданам, за счет Украины они продвигают свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, владимир путин, россия