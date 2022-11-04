https://ria.ru/20221104/putin-1829242460.html

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно

Столкновение с неонацистским режимом на Украине было неизбежностью, заявил президент Владимир Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:39

2022-11-04T16:39

2022-11-04T17:55

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Столкновение с неонацистским режимом на Украине было неизбежностью, заявил президент Владимир Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все", — сказал он.При этом Россия всегда относилась к Украине и ее народу с уважением и теплотой, так относится и сейчас, несмотря на нынешнее трагическое противостояние, отметил Путин.Он признался, что от происходящих на Украине событий трудно и горько, поскольку, по сути, противостояние идет внутри одного народа. То же самое было и после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа, добавил президент."Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России", — сказал он.По мнению Путина, именно это лежит в основе событий, которые происходят сейчас на Украине."Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки", — заключил глава государства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/ukraina-1827298445.html

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским" Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским" 2022-11-04T16:39 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, украина