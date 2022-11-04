Рейтинг@Mail.ru
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/putin-1829242026.html
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад - РИА Новости, 04.11.2022
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад
Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:38
2022-11-04T16:54
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ Владимир Путин."Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", - добавил глава государства.Он подчеркнул, что отечественная история и культура - это база национальной идентичности, русского менталитета, традиционных ценностей, воспитание подрастающего поколения и основа российской государственности.
https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829244479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
16:38 04.11.2022 (обновлено: 16:54 04.11.2022)
 
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад

Путин: усилия России по поводу исторической справедливости вызывают у Запада раздражение

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши позиции по сохранению исторической памяти, а значит и своего суверенитета, вызывают у некоторых стран на Западе раздражение. Собственно говоря, так происходило на протяжении веков. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что отечественная история и культура - это база национальной идентичности, русского менталитета, традиционных ценностей, воспитание подрастающего поколения и основа российской государственности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
16:50
Путин заявил, что люди в Новороссии не должны остаться без поддержки
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала