Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад

"Наши позиции по сохранению исторической памяти, а значит и своего суверенитета, вызывают у некоторых стран на Западе раздражение. Собственно говоря, так происходило на протяжении веков. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.