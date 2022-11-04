https://ria.ru/20221104/putin-1829242026.html
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад - РИА Новости, 04.11.2022
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад
Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:38
2022-11-04T16:38
2022-11-04T16:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ Владимир Путин."Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", - добавил глава государства.Он подчеркнул, что отечественная история и культура - это база национальной идентичности, русского менталитета, традиционных ценностей, воспитание подрастающего поколения и основа российской государственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
16:38 04.11.2022 (обновлено: 16:54 04.11.2022)
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости раздражают Запад
Путин: усилия России по поводу исторической справедливости вызывают у Запада раздражение
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе, продолжаются попытки выбить почву из-под ног России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши позиции по сохранению исторической памяти, а значит и своего суверенитета, вызывают у некоторых стран на Западе раздражение. Собственно говоря, так происходило на протяжении веков. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что отечественная история и культура - это база национальной идентичности, русского менталитета, традиционных ценностей, воспитание подрастающего поколения и основа российской государственности.