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Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:27
2022-11-04T15:29
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - отмечалось в пояснительной записке.Эта норма по закону позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html
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здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
15:27 04.11.2022 (обновлено: 15:29 04.11.2022)
 
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - отмечалось в пояснительной записке.
Эта норма по закону позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".
Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.
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