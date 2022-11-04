https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html

Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:27

2022-11-04T15:27

2022-11-04T15:29

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - отмечалось в пояснительной записке.Эта норма по закону позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, россия