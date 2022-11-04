https://ria.ru/20221104/putin-1829221565.html

Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами

Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:55

2022-11-04T14:55

2022-11-04T15:11

вооруженные силы рф

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подписанный закон наделяет президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.Как отмечалось в пояснительных документах, ранее такие мероприятия проводились на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, они были "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".Законом закрепляется, что президент определяет условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html

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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия