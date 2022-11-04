https://ria.ru/20221104/putin-1829221565.html
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:55
2022-11-04T14:55
2022-11-04T15:11
вооруженные силы рф
владимир путин
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безопасность
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подписанный закон наделяет президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.Как отмечалось в пояснительных документах, ранее такие мероприятия проводились на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, они были "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".Законом закрепляется, что президент определяет условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:55 04.11.2022 (обновлено: 15:11 04.11.2022)
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами
Путин подписал закон об участии ВС России в учениях и парадах с другими странами
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанный закон наделяет президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.
Как отмечалось в пояснительных документах, ранее такие мероприятия проводились на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, они были "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".
Законом закрепляется, что президент определяет условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.