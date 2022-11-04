Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/putin-1829221565.html
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:55
2022-11-04T15:11
вооруженные силы рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:254:2825:1843_1920x0_80_0_0_a1271704850d56828141b1364cc59971.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подписанный закон наделяет президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.Как отмечалось в пояснительных документах, ранее такие мероприятия проводились на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, они были "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".Законом закрепляется, что президент определяет условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f03177f72f271053c19469435b9853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:55 04.11.2022 (обновлено: 15:11 04.11.2022)
 
Путин подписал закон об участии ВС в учениях с другими странами

Путин подписал закон об участии ВС России в учениях и парадах с другими странами

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в медиабанк
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении главы государства полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанный закон наделяет президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.
Как отмечалось в пояснительных документах, ранее такие мероприятия проводились на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, они были "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".
Законом закрепляется, что президент определяет условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.
Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:43Специальная военная операция на Украине
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала