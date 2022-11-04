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Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/putin-1829219038.html
Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса
Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022
Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса
Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:39
2022-11-04T15:26
донбасс
владимир путин
общество
россия
москва
день народного единства
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды, заявил президент РФ Владимир Путин волонтерам во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве."Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи."Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.Во время общения с главой государства одна из волонтёров из Свердловской области призналась, что летом взяла отпуск и уехала в Луганск в составе гуманитарной миссии, сказав об этом только своему восемнадцатилетнему сыну Иннокентию. Она также рассказала, что её мама думает сейчас, что она в Донецке. Путин предложил передать привет её близким."Анна Кондратьевна, спасибо вам за дочку и за внука", - сказал Путин, помахав рукой в камеру."Я не в Донецке, мама, я правда в Москве", - добавила волонтёр.В пятницу Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве в честь Дня народного единства.
https://ria.ru/20221104/putin-1829207179.html
https://ria.ru/20221104/zakon-1829222590.html
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донбасс, владимир путин, общество, россия, москва, день народного единства
Донбасс, Владимир Путин, Общество, Россия, Москва, День народного единства, Специальная военная операция на Украине
14:39 04.11.2022 (обновлено: 15:26 04.11.2022)
 
Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса

Путин: жители Донбасса должны понимать, что их позиция выраженная, правильная

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды, заявил президент РФ Владимир Путин волонтерам во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.
"Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи.
"Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.
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Во время общения с главой государства одна из волонтёров из Свердловской области призналась, что летом взяла отпуск и уехала в Луганск в составе гуманитарной миссии, сказав об этом только своему восемнадцатилетнему сыну Иннокентию. Она также рассказала, что её мама думает сейчас, что она в Донецке. Путин предложил передать привет её близким.
"Анна Кондратьевна, спасибо вам за дочку и за внука", - сказал Путин, помахав рукой в камеру.
"Я не в Донецке, мама, я правда в Москве", - добавила волонтёр.
В пятницу Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве в честь Дня народного единства.
Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ПутинОбществоРоссияМоскваДень народного единства
 
 
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