https://ria.ru/20221104/putin-1829219038.html

Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса

Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса - РИА Новости, 04.11.2022

Путин высказался о пророссийской позиции жителей Донбасса

Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:39

2022-11-04T14:39

2022-11-04T15:26

донбасс

владимир путин

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россия

москва

день народного единства

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды, заявил президент РФ Владимир Путин волонтерам во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве."Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи."Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.Во время общения с главой государства одна из волонтёров из Свердловской области призналась, что летом взяла отпуск и уехала в Луганск в составе гуманитарной миссии, сказав об этом только своему восемнадцатилетнему сыну Иннокентию. Она также рассказала, что её мама думает сейчас, что она в Донецке. Путин предложил передать привет её близким."Анна Кондратьевна, спасибо вам за дочку и за внука", - сказал Путин, помахав рукой в камеру."Я не в Донецке, мама, я правда в Москве", - добавила волонтёр.В пятницу Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве в честь Дня народного единства.

https://ria.ru/20221104/putin-1829207179.html

https://ria.ru/20221104/zakon-1829222590.html

https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html

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донбасс, владимир путин, общество, россия, москва, день народного единства