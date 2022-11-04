https://ria.ru/20221104/putin-1829217430.html

Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам

Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам - РИА Новости, 04.11.2022

Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам

Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:31

2022-11-04T14:31

2022-11-04T14:35

россия

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он в ходе общения с волонтерами.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи"."И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке, и будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, владимир путин