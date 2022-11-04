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Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/putin-1829217430.html
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам - РИА Новости, 04.11.2022
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам
Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:31
2022-11-04T14:35
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он в ходе общения с волонтерами.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи"."И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке, и будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - сказал глава государства.
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россия, украина, владимир путин
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
14:31 04.11.2022 (обновлено: 14:35 04.11.2022)
 
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам

Путин: идет работа по упрощению процедур восстановления документов для беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он в ходе общения с волонтерами.
Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи".
"И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке, и будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:34Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал об обсуждении восстановления Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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