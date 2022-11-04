https://ria.ru/20221104/putin-1829217430.html
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам - РИА Новости, 04.11.2022
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам
Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:31
2022-11-04T14:31
2022-11-04T14:35
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он в ходе общения с волонтерами.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи"."И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке, и будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20221104/donbass-1829218165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, владимир путин
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
14:31 04.11.2022 (обновлено: 14:35 04.11.2022)
Путин рассказал о работе над упрощением восстановления документов беженцам
Путин: идет работа по упрощению процедур восстановления документов для беженцев с Украины
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти РФ работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - сказал он в ходе общения с волонтерами.
Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи".
"И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке, и будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать", - сказал глава государства.