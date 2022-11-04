https://ria.ru/20221104/putin-1829213573.html
Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий
Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий - РИА Новости, 04.11.2022
Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий
Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:06
2022-11-04T14:06
2022-11-04T14:46
херсон
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий."Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", — сказал он.Также российский лидер отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.Как сообщал ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны отражаются, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829220252_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7fcc35d12bceba74e4a29ac2a9ef8721.jpg
Путин: "Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий"
Путин: "Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий"
2022-11-04T14:06
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон
14:06 04.11.2022 (обновлено: 14:46 04.11.2022)
Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий
Путин призвал эвакуировать проживающих в Херсоне мирных жителей из зоны боевых действий
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий.
"Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", — сказал он.
Также российский лидер отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.
Как сообщал ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны отражаются, украинские войска продолжают нести большие потери.
Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра
, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом
массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.