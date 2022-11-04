https://ria.ru/20221104/putin-1829213573.html

Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий

Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий - РИА Новости, 04.11.2022

Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:06

2022-11-04T14:06

2022-11-04T14:46

херсон

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий."Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", — сказал он.Также российский лидер отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.Как сообщал ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока что все попытки ВСУ прорвать линию обороны отражаются, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Путин: "Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий"

Путин: "Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий"

2022-11-04T14:06

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PT0M27S