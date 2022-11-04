https://ria.ru/20221104/putin-1829213320.html
Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2022
Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:26
2022-11-04T16:26
2022-11-04T16:26
владимир путин
россия
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829212805_0:0:615:346_1920x0_80_0_0_83f5cbdbe9568da9584860f60b33aba1.jpg
Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829212805_26:0:559:400_1920x0_80_0_0_65a7c5a0db30b8ac00797365691066a4.jpg
LIVE: Путин встречается с историками и представителями традиционных религий_4 ноября
LIVE: Путин встречается с историками и представителями традиционных религий_4 ноября
2022-11-04T16:26
true
PT92M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, российское историческое общество, видео
Владимир Путин, Россия, Российское историческое общество
Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического.
2022-11-04T16:26
true
PT92M43S
Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического.