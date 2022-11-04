https://ria.ru/20221104/putin-1829213320.html

Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция

Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2022

Встреча Владимира Путина с историками. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:26

2022-11-04T16:26

2022-11-04T16:26

владимир путин

россия

российское историческое общество

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Президент России Владимир Путин встречается с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, российское историческое общество, видео