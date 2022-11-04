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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2022
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:38
2022-11-04T14:56
общество
владимир путин
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.В церемонии участвовали представители молодежных и волонтерских организаций.На этой неделе завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Глава государства осмотрел обновленный монумент и поделился впечатлениями с присутствующими.Реставрация памятника началась летом прошлого года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Отреставрировали и установили на постамент барельефы, отлили наушину шлема Пожарского, утраченную в начале 2000-х. Кроме того, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс работ по патине, отлили и установили новый каркас для укрепления плинта композиции и подкладки под плинт.Минувшим летом скульптуры вернули с реставрационного стола на постамент, после чего продолжались работы по укреплению фундамента и благоустройству территории.В прошлом году Путин находился в День народного единства в Севастополе, а в 2020 году также традиционно возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому.Как ожидается, после церемонии глава государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в Центральном выставочном зале "Манеж".
https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
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общество, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия, москва
Общество, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Россия, Москва
13:38 04.11.2022 (обновлено: 14:56 04.11.2022)
 
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
В церемонии участвовали представители молодежных и волонтерских организаций.
На этой неделе завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Глава государства осмотрел обновленный монумент и поделился впечатлениями с присутствующими.
Реставрация памятника началась летом прошлого года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Отреставрировали и установили на постамент барельефы, отлили наушину шлема Пожарского, утраченную в начале 2000-х. Кроме того, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс работ по патине, отлили и установили новый каркас для укрепления плинта композиции и подкладки под плинт.
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Минувшим летом скульптуры вернули с реставрационного стола на постамент, после чего продолжались работы по укреплению фундамента и благоустройству территории.
В прошлом году Путин находился в День народного единства в Севастополе, а в 2020 году также традиционно возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Как ожидается, после церемонии глава государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в Центральном выставочном зале "Манеж".
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