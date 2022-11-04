https://ria.ru/20221104/putin-1829207179.html

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2022

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:38

2022-11-04T13:38

2022-11-04T14:56

общество

владимир путин

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

россия

москва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.В церемонии участвовали представители молодежных и волонтерских организаций.На этой неделе завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Глава государства осмотрел обновленный монумент и поделился впечатлениями с присутствующими.Реставрация памятника началась летом прошлого года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Отреставрировали и установили на постамент барельефы, отлили наушину шлема Пожарского, утраченную в начале 2000-х. Кроме того, устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур, провели комплекс работ по патине, отлили и установили новый каркас для укрепления плинта композиции и подкладки под плинт.Минувшим летом скульптуры вернули с реставрационного стола на постамент, после чего продолжались работы по укреплению фундамента и благоустройству территории.В прошлом году Путин находился в День народного единства в Севастополе, а в 2020 году также традиционно возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому.Как ожидается, после церемонии глава государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в Центральном выставочном зале "Манеж".

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

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россия

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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства 2022-11-04T13:38 true PT0M12S

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия, москва