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Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин поздравил граждан с Днем народного единства, пожелав скорейшего воцарения победного мира. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:37

2022-11-04T09:37

2022-11-04T09:51

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

донбасс

день народного единства

общество

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин поздравил граждан с Днем народного единства, пожелав скорейшего воцарения победного мира."Мы отмечаем этот праздник не первый год, и он имеет для нас особое значение. По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, Донецкий край стал "символом сплоченности многонациональной России"."От всей души желаю скорейшего воцарения победного мира, чтобы перейти к созидательному труду на благо любимой России!" - написал Пушилин.День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20221104/mks-1829168970.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донбасс, день народного единства, общество