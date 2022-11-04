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Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства
Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин поздравил граждан с Днем народного единства, пожелав скорейшего воцарения победного мира. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:37
2022-11-04T09:37
2022-11-04T09:51
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин поздравил граждан с Днем народного единства, пожелав скорейшего воцарения победного мира."Мы отмечаем этот праздник не первый год, и он имеет для нас особое значение. По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, Донецкий край стал "символом сплоченности многонациональной России"."От всей души желаю скорейшего воцарения победного мира, чтобы перейти к созидательному труду на благо любимой России!" - написал Пушилин.День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донбасс, день народного единства, общество
Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, День народного единства, Общество
09:37 04.11.2022 (обновлено: 09:51 04.11.2022)
Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства
Врио главы ДНР Пушилин поздравил жителей с Днем народного единства и пожелал мира