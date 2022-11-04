https://ria.ru/20221104/proisshestviya-1829161608.html

Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа

Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2022

Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T06:13

2022-11-04T06:13

2022-11-04T06:15

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израиль

хамас

сектор газа

армия обороны израиля

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа.Ранее израильские военные сообщили об ударах по территории сектора Газа после попытки ракетного обстрела Израиля.Военные заявляют, что нанесенный удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.

https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html

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в мире, израиль, хамас, сектор газа, армия обороны израиля