Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/proisshestviya-1829161608.html
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2022
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:13
2022-11-04T06:15
в мире
израиль
хамас
сектор газа
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_2:0:4240:2384_1920x0_80_0_0_810a23b1a6372a6e220f4cc8325f69d7.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа.Ранее израильские военные сообщили об ударах по территории сектора Газа после попытки ракетного обстрела Израиля.Военные заявляют, что нанесенный удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.
https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_531:0:3710:2384_1920x0_80_0_0_d0c91eede68b15d21ee24b51391f5e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
06:13 04.11.2022 (обновлено: 06:15 04.11.2022)
 
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа

Армия Израиля заявила об авиаударе по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа.
Ранее израильские военные сообщили об ударах по территории сектора Газа после попытки ракетного обстрела Израиля.
"В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС, который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа", - говорится в заявлении.
Военные заявляют, что нанесенный удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.
Ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 22:55
ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа
 
В миреИзраильХамасСектор ГазаАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала