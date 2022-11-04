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Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа - РИА Новости, 04.11.2022
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:13
2022-11-04T06:13
2022-11-04T06:15
в мире
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хамас
сектор газа
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа.Ранее израильские военные сообщили об ударах по территории сектора Газа после попытки ракетного обстрела Израиля.Военные заявляют, что нанесенный удар значительно затруднит попытки ХАМАС усилить ракетное вооружение.
https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
06:13 04.11.2022 (обновлено: 06:15 04.11.2022)
Израиль заявил об авиаударе по подземному военному объекту в секторе Газа
Армия Израиля заявила об авиаударе по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа