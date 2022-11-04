https://ria.ru/20221104/proisshestviya-1829160167.html

Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ

Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.11.2022

Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ

Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:31

2022-11-04T05:31

2022-11-04T05:56

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израиль

армия обороны израиля

сектор газа

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Ранее израильские военные сообщили о попытке ракетного обстрела Израиля: одну ракету перехватила ПВО, еще три взорвались в самом секторе Газа."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа. Подробности будут позже", - говорится в заявлении военных в Telegam-канале.

https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа, происшествия