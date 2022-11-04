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Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.11.2022
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Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.11.2022
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ
Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:31
2022-11-04T05:56
в мире
израиль
армия обороны израиля
сектор газа
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Ранее израильские военные сообщили о попытке ракетного обстрела Израиля: одну ракету перехватила ПВО, еще три взорвались в самом секторе Газа."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа. Подробности будут позже", - говорится в заявлении военных в Telegam-канале.
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в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа, происшествия
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Сектор Газа, Происшествия
05:31 04.11.2022 (обновлено: 05:56 04.11.2022)
 
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: армия Израиля нанесла удары по территории сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее израильские военные сообщили о попытке ракетного обстрела Израиля: одну ракету перехватила ПВО, еще три взорвались в самом секторе Газа.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа. Подробности будут позже", - говорится в заявлении военных в Telegam-канале.
Ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 22:55
ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа
 
В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаПроисшествия
 
 
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