https://ria.ru/20221104/proisshestviya-1829160167.html
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.11.2022
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ
Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:31
2022-11-04T05:31
2022-11-04T05:56
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армия обороны израиля
сектор газа
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Ранее израильские военные сообщили о попытке ракетного обстрела Израиля: одну ракету перехватила ПВО, еще три взорвались в самом секторе Газа."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа. Подробности будут позже", - говорится в заявлении военных в Telegam-канале.
https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа, происшествия
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Сектор Газа, Происшествия
05:31 04.11.2022 (обновлено: 05:56 04.11.2022)
Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: армия Израиля нанесла удары по территории сектора Газа