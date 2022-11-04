https://ria.ru/20221104/prodvizhenie-1829296572.html

Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского

Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского - РИА Новости, 04.11.2022

Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:38

2022-11-04T23:38

2022-11-04T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского."Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", —заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.Майорск расположен к северо-западу от Горловки, здесь располагается мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.Первомайское расположено на Авдеевском направлении — к юго-западу от самого города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика