https://ria.ru/20221104/prodvizhenie-1829296572.html
Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского
Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:38
2022-11-04T23:38
2022-11-04T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского."Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", —заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.Майорск расположен к северо-западу от Горловки, здесь располагается мощный укрепрайон ВСУ, откуда по городу постоянно велись артиллерийские обстрелы.Первомайское расположено на Авдеевском направлении — к юго-западу от самого города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
23:38 04.11.2022 (обновлено: 23:54 04.11.2022)
Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского
Ио главы ДНР Пушилин сообщил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского