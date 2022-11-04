https://ria.ru/20221104/problema-1829159120.html

В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему

В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему - РИА Новости, 04.11.2022

В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему

Ограничительными мерами против России Евросоюз превратил локальный конфликт на Украине в глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:05

2022-11-04T05:05

2022-11-04T09:55

украина

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венгрия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ограничительными мерами против России Евросоюз превратил локальный конфликт на Украине в глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью National Interest.По ее мнению, антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и рост инфляции в ЕС.Министр уверена, что выработать решение по Украине на долгосрочную перспективу могут только Россия и Соединенные Штаты. Если бы у власти оставались такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель, украинский конфликт и не вышел бы за пределы локального, считает она.Варга также пожелала Республиканской партии США успехов на промежуточных выборах."Держу кулачки за их победу 8 ноября", — сказала она.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/avstriya-1828951997.html

https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, европа, евросоюз, в мире, венгрия