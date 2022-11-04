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В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему - РИА Новости, 04.11.2022
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В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему
В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему - РИА Новости, 04.11.2022
В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему
Ограничительными мерами против России Евросоюз превратил локальный конфликт на Украине в глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:05
2022-11-04T09:55
украина
россия
европа
евросоюз
в мире
венгрия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ограничительными мерами против России Евросоюз превратил локальный конфликт на Украине в глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью National Interest.По ее мнению, антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и рост инфляции в ЕС.Министр уверена, что выработать решение по Украине на долгосрочную перспективу могут только Россия и Соединенные Штаты. Если бы у власти оставались такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель, украинский конфликт и не вышел бы за пределы локального, считает она.Варга также пожелала Республиканской партии США успехов на промежуточных выборах."Держу кулачки за их победу 8 ноября", — сказала она.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина, россия, европа, евросоюз, в мире, венгрия
Украина, Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Венгрия
05:05 04.11.2022 (обновлено: 09:55 04.11.2022)
 
В Венгрии рассказали, как Европа раздула из Украины глобальную проблему

Министр юстиции Венгрии Варга: Европа раздула из конфликта на Украине глобальную проблему

© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKМинистр юстиции Венгрии Юдит Варга
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ограничительными мерами против России Евросоюз превратил локальный конфликт на Украине в глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью National Interest.

"ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но, поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. Ранее подобная оценка последствий санкций не проводилась. Таким образом, восприятие конфликта на Украине с венгерской точки зрения может отличатся от общепринятой европейской", — сказала она.

По ее мнению, антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и рост инфляции в ЕС.
Министр уверена, что выработать решение по Украине на долгосрочную перспективу могут только Россия и Соединенные Штаты. Если бы у власти оставались такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель, украинский конфликт и не вышел бы за пределы локального, считает она.
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Варга также пожелала Республиканской партии США успехов на промежуточных выборах.
"Держу кулачки за их победу 8 ноября", — сказала она.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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