https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829296846.html

В столице Сербии отпраздновали российский День народного единства

В столице Сербии отпраздновали российский День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

В столице Сербии отпраздновали российский День народного единства

В Российском Центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в центре столицы Сербии торжественно отметили российский государственный праздник День народного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:44

2022-11-04T21:44

2022-11-04T23:42

владимир толстой

лев толстой (писатель)

милорад додик

россия

сербия

белград (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рцнк

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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. В Российском Центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в центре столицы Сербии торжественно отметили российский государственный праздник День народного единства, передает корреспондент РИА Новости.В "Русском доме" в Белграде, который является представительством Россотрудничества, вечером в пятницу представили специальный выпуск марок Почты Сербии в честь 145-летия первого издания романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Считается, что прообразом Алексея Вронского послужил полковник Николай Раевский, погибший в сербско-турецкой войне в 1876 году у села Горни-Адровац. Филателистическое издание было торжественно вручено советнику президента РФ по культуре и праправнуку русского писателя – Владимиру Толстому.На мероприятии присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, глава минздрава Сербии Даница Груйичич, известный режиссер Эмир Кустурица и руководство российских и сербских компаний и организаций.На открытии мероприятия в полном зале РЦНК выступил посол России Александр Боцан-Харченко, который отметил, что события 400-летней давности связаны с сегодняшним временем."Это было начало установления России, Российского государства, как сильного, единого государства после фазы разделов, конфликтов и тяжёлых событий. Важнейшим фактором стало то, что русский народ нашел в себе силы и способность к консолидации и выступать единой силой. И сейчас для нас важнейшая вещь - консолидация российского народа, всех народов России, на основании единых ценностей и традиций, которые мы поддерживаем в РФ, особенно важно сейчас, когда российский народ увеличился на почти 6 миллионов человек за счёт вступления территорий на основании плебисцита", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства, добавив, что Москва и Белград и сейчас поддерживают друг друга.Владимир Толстой указал на историческое единство российского и сербского народов на примере его семьи, ветвь которой после революции жила в Сербии.В концерте в честь национального праздника России участвовали известные исполнители народной и духовной музыки Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины и Черногории: ансамбль "Фенечки бисери" при монастыре Фенек в Сербии, вокалистка Бранка Зечевич из Черногории, этно-ансамбль "Успомене" из города Дрвар и этно-группа "Траг" из Баня-Луки в Республике Сербской. Специальным гостем стала юная певица Павлина Радованович из Ораховаца в Косово и Метохии, которая недавно впервые выступала в России и представила собравшимся свой видеоклип на песню "Россия большая, велика", снятый при поддержке Минкультуры РФ и "Русского дома".

https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829252665.html

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

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сербия

белград (город)

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владимир толстой, лев толстой (писатель), милорад додик, россия, сербия, белград (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк