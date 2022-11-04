21:44 04.11.2022 (обновлено: 23:42 04.11.2022)
В столице Сербии отпраздновали российский День народного единства
В Российском Центре науки и культуры в Белграде отпраздновали День народного единства
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. В Российском Центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в центре столицы Сербии торжественно отметили российский государственный праздник День народного единства, передает корреспондент РИА Новости.
В "Русском доме" в Белграде, который является представительством Россотрудничества, вечером в пятницу представили специальный выпуск марок Почты Сербии в честь 145-летия первого издания романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Считается, что прообразом Алексея Вронского послужил полковник Николай Раевский, погибший в сербско-турецкой войне в 1876 году у села Горни-Адровац. Филателистическое издание было торжественно вручено советнику президента РФ по культуре и праправнуку русского писателя – Владимиру Толстому.
Вчера, 18:10В России отмечают День народного единства
На мероприятии присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, глава минздрава Сербии Даница Груйичич, известный режиссер Эмир Кустурица и руководство российских и сербских компаний и организаций.
На открытии мероприятия в полном зале РЦНК выступил посол России Александр Боцан-Харченко, который отметил, что события 400-летней давности связаны с сегодняшним временем.
"Это было начало установления России, Российского государства, как сильного, единого государства после фазы разделов, конфликтов и тяжёлых событий. Важнейшим фактором стало то, что русский народ нашел в себе силы и способность к консолидации и выступать единой силой. И сейчас для нас важнейшая вещь - консолидация российского народа, всех народов России, на основании единых ценностей и традиций, которые мы поддерживаем в РФ, особенно важно сейчас, когда российский народ увеличился на почти 6 миллионов человек за счёт вступления территорий на основании плебисцита", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства, добавив, что Москва и Белград и сейчас поддерживают друг друга.
Владимир Толстой указал на историческое единство российского и сербского народов на примере его семьи, ветвь которой после революции жила в Сербии.
В концерте в честь национального праздника России участвовали известные исполнители народной и духовной музыки Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины и Черногории: ансамбль "Фенечки бисери" при монастыре Фенек в Сербии, вокалистка Бранка Зечевич из Черногории, этно-ансамбль "Успомене" из города Дрвар и этно-группа "Траг" из Баня-Луки в Республике Сербской. Специальным гостем стала юная певица Павлина Радованович из Ораховаца в Косово и Метохии, которая недавно впервые выступала в России и представила собравшимся свой видеоклип на песню "Россия большая, велика", снятый при поддержке Минкультуры РФ и "Русского дома".