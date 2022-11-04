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Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово - РИА Новости, 04.11.2022
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Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово - РИА Новости, 04.11.2022
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово
Министр обороны Сербии Милош Вучевич поблагодарил посла России Александра Боцан-Харченко за поддержку Москвой официального Белграда по вопросу Косово и Метохии, РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:22
2022-11-04T20:22
в мире
александр вучич
александр боцан-харченко
мирослав лайчак
сербия
косово
россия
евросоюз
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич поблагодарил посла России Александра Боцан-Харченко за поддержку Москвой официального Белграда по вопросу Косово и Метохии, сообщило минобороны республики.Зампредседателя правительства и министр обороны Сербии встретился в пятницу с послом России в Белграде на фоне роста напряженности в Косово и Метохии."Министр Вучевич выразил благодарность за постоянную поддержку, которую РФ оказывает сохранению суверенитета и территориальной целостности Сербии и отметил, что наше долгосрочное стратегическое определение – сохранить статус военно-нейтрального государства", - говорится в сообщении военного ведомства."Министр подчеркнул, что новое правительство Сербии, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остается приверженным соблюдению международного права и полному применению достигнутых до сих пор соглашений", - указало сербское МО.Администрация президента Сербии Александра Вучича днем заявила, что он встретится со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вечером в пятницу, ожидается, что в субботу Вучич проведет встречу с представителями косовских сербов, патриархом Сербским Порфирием, срочное заседание правительства и отменил поездку в Египет на саммит COP 27. Сам глава сербского государства в четверг анонсировал обращение к гражданам в период с субботы до понедельника.Представители косовских сербов – партия "Сербский список" заявили в четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221104/soglashenie-1829266350.html
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в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, мирослав лайчак, сербия, косово, россия, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Мирослав Лайчак, Сербия, Косово, Россия, Евросоюз
20:22 04.11.2022
 
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово

Министр обороны Сербии Вучевич поблагодарил российского посла за поддержку по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич поблагодарил посла России Александра Боцан-Харченко за поддержку Москвой официального Белграда по вопросу Косово и Метохии, сообщило минобороны республики.
Зампредседателя правительства и министр обороны Сербии встретился в пятницу с послом России в Белграде на фоне роста напряженности в Косово и Метохии.
Сербы Косово с флагом во время митинга - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 18:57
Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии
"Министр Вучевич выразил благодарность за постоянную поддержку, которую РФ оказывает сохранению суверенитета и территориальной целостности Сербии и отметил, что наше долгосрочное стратегическое определение – сохранить статус военно-нейтрального государства", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Министр подчеркнул, что новое правительство Сербии, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остается приверженным соблюдению международного права и полному применению достигнутых до сих пор соглашений", - указало сербское МО.
Администрация президента Сербии Александра Вучича днем заявила, что он встретится со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вечером в пятницу, ожидается, что в субботу Вучич проведет встречу с представителями косовских сербов, патриархом Сербским Порфирием, срочное заседание правительства и отменил поездку в Египет на саммит COP 27. Сам глава сербского государства в четверг анонсировал обращение к гражданам в период с субботы до понедельника.
Представители косовских сербов – партия "Сербский список" заявили в четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Вучич встретится со спецпредставителем ЕС в свете напряженности в Косово
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.
Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 21:08
Новое правительство Сербии обязалось сохранять Косово в составе страны
Глава сербского МО сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Российский посол связал напряженность в Косово с давлением Запада на Сербию
 
В миреАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоМирослав ЛайчакСербияКосовоРоссияЕвросоюз
 
 
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