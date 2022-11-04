https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829244479.html

Путин заявил, что люди в Новороссии не должны остаться без поддержки

Путин заявил, что люди в Новороссии не должны остаться без поддержки - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что люди в Новороссии не должны остаться без поддержки

Люди в Новороссии не должны остаться без поддержки, тепла и крова, власти РФ будут делать для этого все возможное, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:50

2022-11-04T16:50

2022-11-04T17:13

новороссия

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Люди в Новороссии не должны остаться без поддержки, тепла и крова, власти РФ будут делать для этого все возможное, заявил президент России Владимир Путин."Вот вы сказали, что музеи в Новороссии находятся в таком состоянии, которое требует особого внимания со стороны федерального центра, со стороны регионов. Мы, конечно, будем это делать. Сейчас очень много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда в тех населенных пунктах и территориях, которые пострадали от боевых действий, и мы, безусловно, должны сделать это, что называется, в первую очередь, чтобы люди просто в зиму не остались без крыши над головой", - сказал Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.По его словам, необходимо "отремонтировать, построить заново" и "если что-то не удается в том объеме, который нужен, то тогда помочь людям эту зиму перезимовать, но чтобы у них была перспектива получения жилья"."Мы, конечно, это будем делать", - подчеркнул президент России.

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новороссия, россия, общество, владимир путин