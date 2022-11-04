https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html

Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022

Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:38

2022-11-04T09:38

2022-11-04T09:38

специальная военная операция на украине

общество

татьяна москалькова

россия

украина

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским омбудсменом в этом направлении продолжается.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации."Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221101/plennye-1828408629.html

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Возвращение домой из плена российских военнослужащих Возвращение домой из плена российских военнослужащих 2022-11-04T09:38 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна москалькова, россия, украина