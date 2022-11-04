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Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:38
2022-11-04T09:38
специальная военная операция на украине
общество
татьяна москалькова
россия
украина
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским омбудсменом в этом направлении продолжается.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации."Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
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Возвращение домой из плена российских военнослужащих
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общество, татьяна москалькова, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Украина
09:38 04.11.2022
 
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Омбудсмен Москалькова сообщила о продолжении работы по обмену военнопленными с Украиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским омбудсменом в этом направлении продолжается.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.
"Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
Разговор украинского военнопленного с матерью о включении его в обменные списки - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 14:25Специальная военная операция на Украине
Киев отказался признать более ста своих пленных, заявили в Луганске
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
 
 
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