https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.11.2022
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:38
2022-11-04T09:38
2022-11-04T09:38
специальная военная операция на украине
общество
татьяна москалькова
россия
украина
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что рада состоявшемуся обмену пленными с Украиной, отметив, что работа с украинским омбудсменом в этом направлении продолжается.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации."Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращение домой из плена российских военнослужащих
Возвращение домой из плена российских военнослужащих
2022-11-04T09:38
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РИА Новости
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общество, татьяна москалькова, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Украина
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Омбудсмен Москалькова сообщила о продолжении работы по обмену военнопленными с Украиной