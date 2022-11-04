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Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу - РИА Новости, 04.11.2022
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Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу
Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу - РИА Новости, 04.11.2022
Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу
Посольство Украины в Перу не смогло сорвать благотворительный концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", запланированный на 1 ноября, РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:38
2022-11-04T10:56
перу
украина
лима (город)
хор турецкого
россия
происшествия
культура
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МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Украины в Перу не смогло сорвать благотворительный концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", запланированный на 1 ноября, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Лиме - несмотря на отзыв разрешения со стороны муниципальных властей, он с успехом прошел на другой площадке."Из-за обращения украинского посольства в мэрию Лимы запланированный на 1 ноября концерт Хора Турецкого в Парке фонтанов был отменен решением руководства парка. Однако благодаря усилиям российского посольства в максимально сжатые сроки удалось согласовать новую площадку - Муниципальный парк Барранко, где концерт состоялся с большим успехом", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Перу Мария Середа.Глава российской дипмиссии Игорь Романченко в письме на имя руководителя муниципалитета ранее указал, что посольство Украины в Перу призвало местные власти "воздерживаться от контактов с представителями России, не проводить никаких мероприятий с российской стороной и аннулировать двусторонние договоренности", после чего Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) от имени муниципалитета отозвала разрешение на концерт.На концерте, который состоялся, несмотря на демарш украинской миссии, мэр Барранко Хосе Родригес Карденас поблагодарил организаторов за культурный праздник, совпавший с годовщиной основания муниципалитета.Российский посол Романченко в свою очередь высоко оценил поддержку местных властей в организации мероприятия и подчеркнул его важность для развития российско-перуанских гуманитарных связей.
https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html
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перу, украина, лима (город), хор турецкого, россия, происшествия, культура
Перу, Украина, Лима (город), Хор Турецкого, Россия, Происшествия, Культура
06:38 04.11.2022 (обновлено: 10:56 04.11.2022)
 
Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу

Посольство России в Перу: Украине не удалось сорвать концерт "Хора Турецкого" в Лиме

© Фото : Посольство России в ПеруКонцерт коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" в Лиме
Концерт коллективов Хор Турецкого и Сопрано Турецкого в Лиме - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Посольство России в Перу
Концерт коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" в Лиме
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Украины в Перу не смогло сорвать благотворительный концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", запланированный на 1 ноября, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Лиме - несмотря на отзыв разрешения со стороны муниципальных властей, он с успехом прошел на другой площадке.
"Из-за обращения украинского посольства в мэрию Лимы запланированный на 1 ноября концерт Хора Турецкого в Парке фонтанов был отменен решением руководства парка. Однако благодаря усилиям российского посольства в максимально сжатые сроки удалось согласовать новую площадку - Муниципальный парк Барранко, где концерт состоялся с большим успехом", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Перу Мария Середа.
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Глава российской дипмиссии Игорь Романченко в письме на имя руководителя муниципалитета ранее указал, что посольство Украины в Перу призвало местные власти "воздерживаться от контактов с представителями России, не проводить никаких мероприятий с российской стороной и аннулировать двусторонние договоренности", после чего Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) от имени муниципалитета отозвала разрешение на концерт.
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
Российские коллективы Хор Турецкого и Сопрано дали бесплатный концерт Песни единства в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
1 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
Российские коллективы Хор Турецкого и Сопрано дали бесплатный концерт Песни единства в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
2 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
Российские коллективы Хор Турецкого и Сопрано дали бесплатный концерт Песни единства в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
3 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
Российские коллективы Хор Турецкого и Сопрано дали бесплатный концерт Песни единства в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
4 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
1 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
2 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
3 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
4 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022
На концерте, который состоялся, несмотря на демарш украинской миссии, мэр Барранко Хосе Родригес Карденас поблагодарил организаторов за культурный праздник, совпавший с годовщиной основания муниципалитета.
Российский посол Романченко в свою очередь высоко оценил поддержку местных властей в организации мероприятия и подчеркнул его важность для развития российско-перуанских гуманитарных связей.
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