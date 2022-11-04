06:38 04.11.2022 (обновлено: 10:56 04.11.2022)
Посольство России: Киев не смог сорвать концерт "Хора Турецкого" в Перу
Посольство России в Перу: Украине не удалось сорвать концерт "Хора Турецкого" в Лиме
© Фото : Посольство России в ПеруКонцерт коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" в Лиме
© Фото : Посольство России в Перу
Концерт коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" в Лиме
МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Посольство Украины в Перу не смогло сорвать благотворительный концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", запланированный на 1 ноября, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Лиме - несмотря на отзыв разрешения со стороны муниципальных властей, он с успехом прошел на другой площадке.
"Из-за обращения украинского посольства в мэрию Лимы запланированный на 1 ноября концерт Хора Турецкого в Парке фонтанов был отменен решением руководства парка. Однако благодаря усилиям российского посольства в максимально сжатые сроки удалось согласовать новую площадку - Муниципальный парк Барранко, где концерт состоялся с большим успехом", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Перу Мария Середа.
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Глава российской дипмиссии Игорь Романченко в письме на имя руководителя муниципалитета ранее указал, что посольство Украины в Перу призвало местные власти "воздерживаться от контактов с представителями России, не проводить никаких мероприятий с российской стороной и аннулировать двусторонние договоренности", после чего Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) от имени муниципалитета отозвала разрешение на концерт.
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
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Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
2 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
3 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Перу, 2022Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
4 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
1 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
2 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
3 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
4 из 4
Российские коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано" дали бесплатный концерт "Песни единства" в Муниципальном парке Барранко (Лима) в рамках своего мирового турне
На концерте, который состоялся, несмотря на демарш украинской миссии, мэр Барранко Хосе Родригес Карденас поблагодарил организаторов за культурный праздник, совпавший с годовщиной основания муниципалитета.
Российский посол Романченко в свою очередь высоко оценил поддержку местных властей в организации мероприятия и подчеркнул его важность для развития российско-перуанских гуманитарных связей.
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