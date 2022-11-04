11:56 04.11.2022 (обновлено: 11:57 04.11.2022)
Более 160 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу
Власти Кубани сообщили, что 168 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на территории бывшего аэропорта в Керчи для дальнейшей погрузки на паром до Кубани
Грузовые автомобили на территории бывшего аэропорта в Керчи для дальнейшей погрузки на паром до Кубани. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив, по состоянию на пятницу, ожидают 168 грузовиков в Темрюкском районе Кубани, это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщили в администрации региона.
"На перехватывающих стоянках в Темрюкском районе утром 4 ноября очередь на паром ждут 168 грузовиков. На местах работают волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - говорится в сообщении.
В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 150 грузовиков.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.