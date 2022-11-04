https://ria.ru/20221104/pereprava-1829192240.html

Более 160 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу

Более 160 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 04.11.2022

Более 160 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу

Переправы через Керченский пролив, по состоянию на пятницу, ожидают 168 грузовиков в Темрюкском районе Кубани, это большегрузы с продуктами и товарами первой... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:56

2022-11-04T11:56

2022-11-04T11:57

марат хуснуллин

керченский пролив

темрюкский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив, по состоянию на пятницу, ожидают 168 грузовиков в Темрюкском районе Кубани, это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщили в администрации региона."На перехватывающих стоянках в Темрюкском районе утром 4 ноября очередь на паром ждут 168 грузовиков. На местах работают волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - говорится в сообщении.В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 150 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.

https://ria.ru/20221103/most-1829094931.html

https://ria.ru/20221103/most-1829092949.html

керченский пролив

темрюкский район

россия

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марат хуснуллин, керченский пролив, темрюкский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, крымский мост, общество