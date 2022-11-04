https://ria.ru/20221104/penza-1829187980.html
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2022
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара
Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:24
2022-11-04T11:24
2022-11-04T11:24
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Суворова поступило в МЧС в 09.34 мск пятницы."Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 квадратных метров торгового центра общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 180 человек, из них 10 детей... По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и в 10.02 мск ликвидировали пожар", - сказала начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.
https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара
МЧС эвакуировало 180 человек из торгового центра на улице Суворова в Пензе из-за пожара
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Суворова поступило в МЧС в 09.34 мск пятницы.
"Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 квадратных метров торгового центра общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 180 человек, из них 10 детей... По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и в 10.02 мск ликвидировали пожар", - сказала начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.