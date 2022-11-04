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В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2022
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В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2022
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара
Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:24
2022-11-04T11:24
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Суворова поступило в МЧС в 09.34 мск пятницы."Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 квадратных метров торгового центра общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 180 человек, из них 10 детей... По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и в 10.02 мск ликвидировали пожар", - сказала начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:24 04.11.2022
 
В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара

МЧС эвакуировало 180 человек из торгового центра на улице Суворова в Пензе из-за пожара

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Суворова поступило в МЧС в 09.34 мск пятницы.
"Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 квадратных метров торгового центра общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 180 человек, из них 10 детей... По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и в 10.02 мск ликвидировали пожар", - сказала начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.
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ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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