https://ria.ru/20221104/penza-1829187980.html

В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара

В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара - РИА Новости, 04.11.2022

В Пензе около 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за пожара

Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:24

2022-11-04T11:24

2022-11-04T11:24

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg

САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Торговый центр горел в Пензе, из здания эвакуировали 180 человек, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре в торговом центре на улице Суворова поступило в МЧС в 09.34 мск пятницы."Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 квадратных метров торгового центра общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Эвакуированы 180 человек, из них 10 детей... По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и в 10.02 мск ликвидировали пожар", - сказала начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.

https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)