https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.11.2022

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:38

2022-11-04T18:38

2022-11-04T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

т-72 "урал"

нидерланды

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.Новая американская помощь также включает:Танки советского производства США модернизируют и передадут украинским войскам совместно с Нидерландами и Чехией. По словам Сингх, это будет первый случай, когда Вашингтону придется заплатить за поставляемые Киеву танки.Она отметила, что передача украинцам современных танков западного производства затратна с точки зрения финансов и времени. "Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и партнерами, что мы можем выделить из западных бронеплатформ, но считаем, что и эти танки могут сыграть свою роль", — сказала Сингх.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

нидерланды

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, т-72 "урал", нидерланды