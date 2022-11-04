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Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:38
2022-11-04T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
т-72 "урал"
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.Новая американская помощь также включает:Танки советского производства США модернизируют и передадут украинским войскам совместно с Нидерландами и Чехией. По словам Сингх, это будет первый случай, когда Вашингтону придется заплатить за поставляемые Киеву танки.Она отметила, что передача украинцам современных танков западного производства затратна с точки зрения финансов и времени. "Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и партнерами, что мы можем выделить из западных бронеплатформ, но считаем, что и эти танки могут сыграть свою роль", — сказала Сингх.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, т-72 "урал", нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Т-72 "Урал", Нидерланды
18:38 04.11.2022 (обновлено: 19:28 04.11.2022)
 
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Представитель Пентагона Сингх: новый пакет помощи США Украине включает 45 танков Т-72

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Часть танков будет передана Украине до конца декабря... Поставки предполагается завершить в 2023 году", — сказала она.

Новая американская помощь также включает:
  • 250 бронетранспортеров M1117;
  • 40 бронекатеров речного класса;
  • 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost;
  • модернизированные системы ПВО Hawk.
Танки советского производства США модернизируют и передадут украинским войскам совместно с Нидерландами и Чехией. По словам Сингх, это будет первый случай, когда Вашингтону придется заплатить за поставляемые Киеву танки.
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Она отметила, что передача украинцам современных танков западного производства затратна с точки зрения финансов и времени.
"Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и партнерами, что мы можем выделить из западных бронеплатформ, но считаем, что и эти танки могут сыграть свою роль", — сказала Сингх.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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