18:38 04.11.2022 (обновлено: 19:28 04.11.2022)
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Представитель Пентагона Сингх: новый пакет помощи США Украине включает 45 танков Т-72
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Часть танков будет передана Украине до конца декабря... Поставки предполагается завершить в 2023 году", — сказала она.
Новая американская помощь также включает:
- —250 бронетранспортеров M1117;
- —40 бронекатеров речного класса;
- —1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost;
- —модернизированные системы ПВО Hawk.
Танки советского производства США модернизируют и передадут украинским войскам совместно с Нидерландами и Чехией. По словам Сингх, это будет первый случай, когда Вашингтону придется заплатить за поставляемые Киеву танки.
Она отметила, что передача украинцам современных танков западного производства затратна с точки зрения финансов и времени.
"Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и партнерами, что мы можем выделить из западных бронеплатформ, но считаем, что и эти танки могут сыграть свою роль", — сказала Сингх.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.