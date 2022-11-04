13:25 04.11.2022 (обновлено: 17:35 04.11.2022)
Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса
Лукашенко: пандемию COVID-19 организовали, чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Почти все согласны, что пандемия COVID-19 была организована искусственно, чтобы ослабить экономики разных стран, прежде всего Китая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
Во время визита на новое фармацевтическое предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко обратил внимание на то, что в основе всех современных экономических проблем лежит COVID-19, и напомнил, что еще два года назад предупреждал об этом.
Во время визита на новое фармацевтическое предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко обратил внимание на то, что в основе всех современных экономических проблем лежит COVID-19, и напомнил, что еще два года назад предупреждал об этом.
"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90 процентов все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает", — считает белорусский лидер.
По его мнению, нынешняя инфляция во всем мире, в том числе в Белоруссии, создана США и отчасти Евросоюзом.
"Вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас — и таких подавляющее большинство в мире, — экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает и еще больше ощутит", — пояснил Лукашенко.
Заболевание, получившее название COVID-19 и вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, впервые выявили в Китае в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев оно переросло в пандемию. Практически во всех странах вводили жесткие противоэпидемические меры, тем не менее коронавирусом заразилось свыше 620 миллионов человек, 6,5 миллиона из них спасти не удалось. Пандемия привела к серьезному экономическому спаду, последствия которого преодолеть пока не удалось.
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