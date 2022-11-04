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Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса - РИА Новости, 04.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221104/pandemiya-1829205335.html
Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса
Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса
Почти все согласны, что пандемия COVID-19 была организована искусственно, чтобы ослабить экономики разных стран, прежде всего Китая, заявил президент Белоруссии РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:25
2022-11-04T17:35
распространение коронавируса
экономика
александр лукашенко
белоруссия
китай
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Почти все согласны, что пандемия COVID-19 была организована искусственно, чтобы ослабить экономики разных стран, прежде всего Китая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.Во время визита на новое фармацевтическое предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко обратил внимание на то, что в основе всех современных экономических проблем лежит COVID-19, и напомнил, что еще два года назад предупреждал об этом."Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90 процентов все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает", — считает белорусский лидер.По его мнению, нынешняя инфляция во всем мире, в том числе в Белоруссии, создана США и отчасти Евросоюзом."Вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас — и таких подавляющее большинство в мире, — экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает и еще больше ощутит", — пояснил Лукашенко.Заболевание, получившее название COVID-19 и вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, впервые выявили в Китае в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев оно переросло в пандемию. Практически во всех странах вводили жесткие противоэпидемические меры, тем не менее коронавирусом заразилось свыше 620 миллионов человек, 6,5 миллиона из них спасти не удалось. Пандемия привела к серьезному экономическому спаду, последствия которого преодолеть пока не удалось.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783301037.html
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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экономика, александр лукашенко, белоруссия, китай, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Экономика, Александр Лукашенко, Белоруссия, Китай, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
13:25 04.11.2022 (обновлено: 17:35 04.11.2022)
 
Лукашенко рассказал, для чего "организовали" пандемию коронавируса

Лукашенко: пандемию COVID-19 организовали, чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Почти все согласны, что пандемия COVID-19 была организована искусственно, чтобы ослабить экономики разных стран, прежде всего Китая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

Во время визита на новое фармацевтическое предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко обратил внимание на то, что в основе всех современных экономических проблем лежит COVID-19, и напомнил, что еще два года назад предупреждал об этом.
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"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90 процентов все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает", — считает белорусский лидер.
По его мнению, нынешняя инфляция во всем мире, в том числе в Белоруссии, создана США и отчасти Евросоюзом.
"Вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас — и таких подавляющее большинство в мире, — экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает и еще больше ощутит", — пояснил Лукашенко.
Заболевание, получившее название COVID-19 и вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, впервые выявили в Китае в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев оно переросло в пандемию. Практически во всех странах вводили жесткие противоэпидемические меры, тем не менее коронавирусом заразилось свыше 620 миллионов человек, 6,5 миллиона из них спасти не удалось. Пандемия привела к серьезному экономическому спаду, последствия которого преодолеть пока не удалось.
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