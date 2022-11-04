Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног после покушения
Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения обеих ног после обстрела его машины
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марш протеста его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщила администрация больницы Джинна, где госпитализирован политик.
"Пуля задела правую ногу и кость левой ноги", - цитирует заявление администрации телеканал Geo.
По данным врачей, глава "Пакистан Техрик-и-Инсаф" был без сознания, когда его доставили в больницу, на его ногах было 16 следов травм.
Покушение на Имрана Хана состоялось в пятницу во время марша протеста его партии с требованиями новых выборов. Экс-премьер Пакистана получил ранение в ногу после обстрела его машины, жизнь политика находится вне опасности. Задержанный подозреваемый заявил, что он планировал убить Имрана Хана и заявил, что действовал в одиночку.
Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября. После покушения на Имрана Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны.
Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.