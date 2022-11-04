https://ria.ru/20221104/pakistan-1829198597.html

Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног после покушения

Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног после покушения - РИА Новости, 04.11.2022

Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног после покушения

Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марш протеста его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщила администрация... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:30

2022-11-04T12:30

2022-11-04T12:30

в мире

имран хан

пакистан

исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марш протеста его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", сообщила администрация больницы Джинна, где госпитализирован политик.По данным врачей, глава "Пакистан Техрик-и-Инсаф" был без сознания, когда его доставили в больницу, на его ногах было 16 следов травм.Покушение на Имрана Хана состоялось в пятницу во время марша протеста его партии с требованиями новых выборов. Экс-премьер Пакистана получил ранение в ногу после обстрела его машины, жизнь политика находится вне опасности. Задержанный подозреваемый заявил, что он планировал убить Имрана Хана и заявил, что действовал в одиночку.Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября. После покушения на Имрана Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.

https://ria.ru/20221103/marsh-1829089641.html

https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html

пакистан

исламабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, имран хан, пакистан, исламабад