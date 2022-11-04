https://ria.ru/20221104/orden-1829293469.html
Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова
Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова - РИА Новости, 04.11.2022
Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова
Президент России Владимир Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты орденом Жукова,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:20
2022-11-04T18:20
2022-11-04T22:51
александр невский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты орденом Жукова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты", - говорится в указе.
https://ria.ru/20221104/orden-1829266228.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр невский, владимир путин, россия
Александр Невский, Владимир Путин, Россия
18:20 04.11.2022 (обновлено: 22:51 04.11.2022)
Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова
Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду морской пехоты орденом Жукова