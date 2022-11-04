https://ria.ru/20221104/orden-1829293469.html

Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова

Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова - РИА Новости, 04.11.2022

Путин наградил 336-ю гвардейскую Белостокскую бригаду орденом Жукова

Президент России Владимир Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты орденом Жукова,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:20

2022-11-04T18:20

2022-11-04T22:51

александр невский

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты орденом Жукова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты", - говорится в указе.

https://ria.ru/20221104/orden-1829266228.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр невский, владимир путин, россия