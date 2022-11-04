https://ria.ru/20221104/orden-1829292210.html
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени - РИА Новости, 04.11.2022
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени
Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:43
2022-11-04T22:43
2022-11-04T22:43
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
андрей ермак
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени."Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил с необъявленным визитом Киев, где провел встречи с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812944281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Андрей Ермак, США, Киев, Санкции в отношении России
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени
Зеленский наградил советника Байдена Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени