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Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени - РИА Новости, 04.11.2022
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Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени - РИА Новости, 04.11.2022
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени
Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:43
2022-11-04T22:43
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
андрей ермак
сша
киев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени."Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил с необъявленным визитом Киев, где провел встречи с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, андрей ермак, сша, киев, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Андрей Ермак, США, Киев, Санкции в отношении России
22:43 04.11.2022
 
Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени

Зеленский наградил советника Байдена Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
"Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил с необъявленным визитом Киев, где провел встречи с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
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В миреВладимир ЗеленскийДжейк СалливанАндрей ЕрмакСШАКиевСанкции в отношении России
 
 
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