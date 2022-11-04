https://ria.ru/20221104/orden-1829292210.html

Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени

Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени - РИА Новости, 04.11.2022

Зеленский наградил советника Байдена орденом Ярослава Мудрого ІІ степени

Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:43

2022-11-04T22:43

2022-11-04T22:43

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

андрей ермак

сша

киев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что наградил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени."Имел честь вручить Джейку от всего украинского народа орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил с необъявленным визитом Киев, где провел встречи с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812944281.html

сша

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, джейк салливан, андрей ермак, сша, киев, санкции в отношении россии