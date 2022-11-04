https://ria.ru/20221104/orden-1829266228.html

Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко

Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко - РИА Новости, 04.11.2022

Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами мужества погибших замглавы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:56

2022-11-04T18:56

2022-11-04T20:24

специальная военная операция на украине

жкх

олег бойко

владимир путин

бердянск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_61:114:1778:1080_1920x0_80_0_0_e89c338df8fac7b65c40dd7a3c716549.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами мужества погибших замглавы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Бойко Людмилу Ивановну - председателя Бердянской городской территориальной избирательной комиссии и Бойко Олега Вадимовича - заместителя главы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу", - говорится в указе.Ранее сообщалось, что 16 сентября в Бердянске были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. Погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова.

https://ria.ru/20221015/orden-1824253553.html

бердянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, олег бойко, владимир путин, бердянск, россия