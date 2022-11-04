https://ria.ru/20221104/orden-1829266228.html
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко - РИА Новости, 04.11.2022
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами мужества погибших замглавы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:56
2022-11-04T18:56
2022-11-04T20:24
специальная военная операция на украине
жкх
олег бойко
владимир путин
бердянск
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами мужества погибших замглавы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Бойко Людмилу Ивановну - председателя Бердянской городской территориальной избирательной комиссии и Бойко Олега Вадимовича - заместителя главы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу", - говорится в указе.Ранее сообщалось, что 16 сентября в Бердянске были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. Погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова.
https://ria.ru/20221015/orden-1824253553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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жкх, олег бойко, владимир путин, бердянск, россия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Олег Бойко, Владимир Путин, Бердянск, Россия
18:56 04.11.2022 (обновлено: 20:24 04.11.2022)
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших Олега и Людмилу Бойко
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Бердянске Олега и Людмилу Бойко