https://ria.ru/20221104/opros-1829223193.html

Власти Киева запустили опрос о переименовании 32 топонимов

Власти Киева запустили опрос о переименовании 32 топонимов - РИА Новости, 04.11.2022

Власти Киева запустили опрос о переименовании 32 топонимов

В Киеве запустили опрос о целесообразности возвращения исторических названий 32 топонимам – улицам, площадям, проспектам, сообщил руководитель цифровой... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:03

2022-11-04T15:03

2022-11-04T15:03

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Киеве запустили опрос о целесообразности возвращения исторических названий 32 топонимам – улицам, площадям, проспектам, сообщил руководитель цифровой трансформации столицы и замглавы Киевского горсовета (КГГА) Петр Оленич."Четвертого ноября в приложении "Киев Цифровой" начался опрос общественного мнения о возвращении исторических названий городским объектам, современные названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами", - приводит слова Оленича официальный портал Киева.В сообщении говорится, что опрос ставит целью узнать общественное мнение о целесообразности возвращения исторических названий или названий исторической местности объектам городского подчинения, которые подлежат переименованию. В перечень вошли 32 названия улиц, переулков, проспектов и площадей.По информации интернет-издания "Страна", проспекту Победы предлагают вернуть историческое название Берестейский, площадь Победы назвать Галицкой, а переулок Герцена - Бабий Яр.В июне 2022 года в приложении "Киев Цифровой" проводилось электронное рейтинговое голосование о переименовании около 300 городских топонимов. На сайте Киевского горсовета 12 сентября был обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект переименовали в Литовский.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827140129.html

https://ria.ru/20221026/odessa-1826976799.html

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в мире, сергей лавров, киев, украина, россия