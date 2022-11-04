https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829277430.html

В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения

В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения - РИА Новости, 04.11.2022

В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения

Власти Херсонской области не планируют усиливать ограничения для мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:28

2022-11-04T20:28

2022-11-04T20:52

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

херсон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg

ХЕРСОН, 4 ноя — РИА Новости. Власти Херсонской области не планируют усиливать ограничения для мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо."В частности, время комендантского часа остается без изменений — с 22:00 вечера до 05:00 утра следующего дня", — заявили там.При этом отмечается, что российская армия и силовые структуры продолжают защищать жителей Херсонской области от агрессивных проявлений со стороны неонацистов киевского режима как на фронте, так и в тылу."Ежедневно силовики проводят мероприятия по выявлению и ликвидации вражеских ДРГ на территории города Херсона и районов области", — добавляется в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег, за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221103/himars-1829005729.html

https://ria.ru/20221102/sertifikat-1828765248.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, общество