https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829277430.html
В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения
В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения - РИА Новости, 04.11.2022
В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения
Власти Херсонской области не планируют усиливать ограничения для мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:28
2022-11-04T20:28
2022-11-04T20:52
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсон
общество
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ХЕРСОН, 4 ноя — РИА Новости. Власти Херсонской области не планируют усиливать ограничения для мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо."В частности, время комендантского часа остается без изменений — с 22:00 вечера до 05:00 утра следующего дня", — заявили там.При этом отмечается, что российская армия и силовые структуры продолжают защищать жителей Херсонской области от агрессивных проявлений со стороны неонацистов киевского режима как на фронте, так и в тылу."Ежедневно силовики проводят мероприятия по выявлению и ликвидации вражеских ДРГ на территории города Херсона и районов области", — добавляется в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей города из зоны боевых действий.Как сообщал накануне замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов, в ближайшие полторы-две недели столкновения на этой части фронта могут активизироваться. При этом пока все попытки ВСУ прорвать линию обороны терпят неудачу, украинские войска продолжают нести большие потери.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят на левый берег, за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221103/himars-1829005729.html
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владимир сальдо, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Херсон, Общество
20:28 04.11.2022 (обновлено: 20:52 04.11.2022)
В Херсонской области не планируется усиление ограничений для населения
Сальдо: в Херсонской области не планируется усиление ограничений для мирного населения