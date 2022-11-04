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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:49
2022-11-04T22:49
2022-11-04T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.03 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221104/dnr-1829279910.html
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов