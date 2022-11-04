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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/obstrel-1829292948.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 04.11.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:49
2022-11-04T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.03 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221104/dnr-1829279910.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
22:49 04.11.2022
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.03 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 20:52Специальная военная операция на Украине
В ДНР в пятницу при обстрелах ВСУ погибли три мирных жителя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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