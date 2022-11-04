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Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке - РИА Новости, 04.11.2022
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Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке
Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке - РИА Новости, 04.11.2022
Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке
Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:30
2022-11-04T19:30
в мире
иван приходько
калининский район
донецк
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) зафиксированы прилёты вражеских снарядов в районе ТЦ "Амстор" и заправки "Джаз", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших нет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в 2014 году проживало более 250 тысяч человек.
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в мире, иван приходько, калининский район, донецк, горловка, стирол
В мире, Иван Приходько, Калининский район, Донецк, Горловка, Стирол
19:30 04.11.2022
 
Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке

Мэр Приходько: украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) зафиксированы прилёты вражеских снарядов в районе ТЦ "Амстор" и заправки "Джаз", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в 2014 году проживало более 250 тысяч человек.
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В миреИван ПриходькоКалининский районДонецкГорловкаСтирол
 
 
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