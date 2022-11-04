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Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке

Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке - РИА Новости, 04.11.2022

Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке

Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:30

2022-11-04T19:30

2022-11-04T19:30

в мире

иван приходько

калининский район

донецк

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район торгового центра в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) зафиксированы прилёты вражеских снарядов в районе ТЦ "Амстор" и заправки "Джаз", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших нет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в 2014 году проживало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221104/navodchik-1829263447.html

калининский район

донецк

горловка

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в мире, иван приходько, калининский район, донецк, горловка, стирол