https://ria.ru/20221104/obstrel-1829231098.html

Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек

Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек - РИА Новости, 04.11.2022

Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле села Владимировка в ДНР со стороны украинской армии увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:42

2022-11-04T15:42

2022-11-04T16:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле села Владимировка в ДНР со стороны украинской армии увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики."Во Владимировке погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", — говорится в публикации.Ранее было известно о двух погибших и одном пострадавшем.Это не первая жертва украинских обстрелов за сегодняшний день — ночью ВСУ нанесли удар по Макеевке, там погибла женщина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины