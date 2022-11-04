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Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек
Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек - РИА Новости, 04.11.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле села Владимировка в ДНР со стороны украинской армии увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:42
2022-11-04T15:42
2022-11-04T16:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле села Владимировка в ДНР со стороны украинской армии увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики."Во Владимировке погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", — говорится в публикации.Ранее было известно о двух погибших и одном пострадавшем.Это не первая жертва украинских обстрелов за сегодняшний день — ночью ВСУ нанесли удар по Макеевке, там погибла женщина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:42 04.11.2022 (обновлено: 16:49 04.11.2022)
Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек
Штаб обороны ДНР уточнил, что при обстреле ВСУ Владимировки пострадали три человека