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Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР
Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:26
2022-11-04T14:26
2022-11-04T14:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР
Штаб обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном раненном при обстреле ВСУ Владимировки