Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/obstrel-1829216843.html
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР
Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:26
2022-11-04T14:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:26 04.11.2022
 
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР

Штаб обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном раненном при обстреле ВСУ Владимировки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала