https://ria.ru/20221104/obstrel-1829216843.html

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Владимировки в ДНР

Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:26

2022-11-04T14:26

2022-11-04T14:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ во Владимировке погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины