https://ria.ru/20221104/obstrel-1829216286.html

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 04.11.2022

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:24

2022-11-04T14:24

2022-11-04T14:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - сообщил штаб в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.

https://ria.ru/20221103/donetsk-1828933282.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк, кировский район