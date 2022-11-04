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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:24
2022-11-04T14:24
2022-11-04T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - сообщил штаб в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828933282.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Штаб ДНР: четыре человек пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка