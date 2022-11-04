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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/obstrel-1829216286.html
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 04.11.2022
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:24
2022-11-04T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
кировский район
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - сообщил штаб в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828933282.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район
14:24 04.11.2022
 
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Штаб ДНР: четыре человек пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - сообщил штаб в Telegram.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстрелах Кировского района города.
Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:47Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкКировский район
 
 
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