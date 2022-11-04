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"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой - РИА Новости, 04.11.2022
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
2022-11-04T12:53
2022-11-04T12:53
2022-11-04T14:14
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"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
2022-11-04T12:53
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видео, обмен пленными в донбассе
Видео, Обмен пленными в Донбассе
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
2022-11-04T12:53
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PT2M03S
12:53 04.11.2022 (обновлено: 14:14 04.11.2022)
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.