"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой

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В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.