https://ria.ru/20221104/neft-1829145188.html

G7 договорилась о фиксированной цене на российскую нефть, сообщает Reuters

G7 договорилась о фиксированной цене на российскую нефть, сообщает Reuters - РИА Новости, 04.11.2022

G7 договорилась о фиксированной цене на российскую нефть, сообщает Reuters

Страны "Большой семерки" и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть, передает Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T00:08

2022-11-04T00:08

2022-11-04T10:15

g7

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Страны "Большой семерки" и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть, передает Рейтер со ссылкой на источники.Саму предельную цену участники соглашения пока не определили — установить ее планируется в ближайшие недели.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала определить потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

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