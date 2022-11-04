https://ria.ru/20221104/nedvizhimost-1829234272.html
В Финляндии изучат дополнительные ограничения по недвижимости для россиян
В Финляндии изучат дополнительные ограничения по недвижимости для россиян - РИА Новости, 04.11.2022
В Финляндии изучат дополнительные ограничения по недвижимости для россиян
Министерство обороны Финляндии создало исследовательскую группу, которая изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:00
2022-11-04T16:00
2022-11-04T16:45
финляндия
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антти кайкконен
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии создало исследовательскую группу, которая изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет, сообщает минобороны."Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствия", - говорится в пресс-релизе министерства.В рамках проекта также будут изучены другие возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью лицами, не входящими в ЕС/ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), уточняет ведомство."Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭЗ и возможных ограничений на нее в Финляндии", - приводятся в сообщении слова министра обороны Антти Кайкконена.Работа исследовательской группы продлится с 7 ноября по 28 февраля 2023 года и будет состоять из двух частей: доклад об ограничениях на операции с российской недвижимостью, таких как полный запрет, будет представлен не позднее понедельника, 19 декабря, а вторая часть о других возможных направлениях контроля за операциями с недвижимостью будет представлена не позднее вторника, 28 февраля 2023 года. После этого будут запущены отдельные законодательные проекты, если будет признана необходимость подготовки правительственных предложений, уточняет минобороны.
https://ria.ru/20220919/ogranicheniya-1817960838.html
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финляндия, в мире, антти кайкконен, россия, европа, евросоюз
Финляндия, В мире, Антти Кайкконен, Россия, Европа, Евросоюз
16:00 04.11.2022 (обновлено: 16:45 04.11.2022)
В Финляндии изучат дополнительные ограничения по недвижимости для россиян
Минобороны Финляндии изучит дополнительные ограничения по недвижимости для россиян
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии создало исследовательскую группу, которая изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет, сообщает минобороны.
"Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствия", - говорится в пресс-релизе министерства.
В рамках проекта также будут изучены другие возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью лицами, не входящими в ЕС
/ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), уточняет ведомство.
"Поскольку ситуация с безопасностью в Европе
остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭЗ и возможных ограничений на нее в Финляндии", - приводятся в сообщении слова министра обороны Антти Кайкконена
.
Работа исследовательской группы продлится с 7 ноября по 28 февраля 2023 года и будет состоять из двух частей: доклад об ограничениях на операции с российской недвижимостью, таких как полный запрет, будет представлен не позднее понедельника, 19 декабря, а вторая часть о других возможных направлениях контроля за операциями с недвижимостью будет представлена не позднее вторника, 28 февраля 2023 года. После этого будут запущены отдельные законодательные проекты, если будет признана необходимость подготовки правительственных предложений, уточняет минобороны.