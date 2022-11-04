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Пушилин вручил награды отличившимся луганским военнослужащим - РИА Новости, 04.11.2022
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Пушилин вручил награды отличившимся луганским военнослужащим
Пушилин вручил награды отличившимся луганским военнослужащим - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин вручил награды отличившимся луганским военнослужащим
Глава ДНР Денис Пушилин в торжественной обстановке в Донецке вручил награды отличившимся военнослужащим 2-го армейского корпуса ЛНР. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:33
2022-11-04T16:33
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в торжественной обстановке в Донецке вручил награды отличившимся военнослужащим 2-го армейского корпуса ЛНР."Хочу особо отметить ваш вклад в освобождение населенных пунктов Донецкой Народной Республики на светлодарском направлении", - начал торжественное мероприятие Пушилин. "Операция была проведена изумительно, без жертв среди мирного населения, без особых разрушений инфраструктуры в жилом секторе", - подчеркнул глава ДНР.Пушилин отметил, что вхождение ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации состоялось в том числе благодаря усилиям луганских военнослужащих.В беседе с журналистами луганские военнослужащие рассказали, что в результате той операции им удалось освободить город Светлодарск, поселки Мироновский и Луганское.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221103/nagrady-1829066343.html
https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
16:33 04.11.2022
 
Пушилин вручил награды отличившимся луганским военнослужащим

Глава ДНР Пушилин наградил отличившихся военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в торжественной обстановке в Донецке вручил награды отличившимся военнослужащим 2-го армейского корпуса ЛНР.
"Хочу особо отметить ваш вклад в освобождение населенных пунктов Донецкой Народной Республики на светлодарском направлении", - начал торжественное мероприятие Пушилин. "Операция была проведена изумительно, без жертв среди мирного населения, без особых разрушений инфраструктуры в жилом секторе", - подчеркнул глава ДНР.
Вручение наград военнослужащим из ЛНР за участие в спецоперации на Украине
Вчера, 17:37Специальная военная операция на Украине
Пушилин вручил боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР
Пушилин отметил, что вхождение ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации состоялось в том числе благодаря усилиям луганских военнослужащих.
В беседе с журналистами луганские военнослужащие рассказали, что в результате той операции им удалось освободить город Светлодарск, поселки Мироновский и Луганское.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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