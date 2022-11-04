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Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:23
2022-11-04T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно."Вручил Звезду Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, которому награду привез в больницу, где он проходит лечение после ранения... Маме гвардии капитана Виталия Насонова вручил Звезду Героя ДНР, присвоенную ее сыну, к огромному сожалению, посмертно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил героизм Насонова, получившего несовместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу, позволившей овладеть господствующей высотой.
https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
16:23 04.11.2022 (обновлено: 17:12 04.11.2022)
 
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики

Пушилин сообщил о награждении звездами Героя ДНР трех военнослужащих республики

© Фото : Денис Пушилин/TelegramГлава ДНР Денис Пушилин награждает гвардии майора с позывным Булава Звездой Героя республики
Глава ДНР Денис Пушилин награждает гвардии майора с позывным Булава Звездой Героя республики - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Денис Пушилин/Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин награждает гвардии майора с позывным Булава Звездой Героя республики
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно.
"Вручил Звезду Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, которому награду привез в больницу, где он проходит лечение после ранения... Маме гвардии капитана Виталия Насонова вручил Звезду Героя ДНР, присвоенную ее сыну, к огромному сожалению, посмертно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР отметил героизм Насонова, получившего несовместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу, позволившей овладеть господствующей высотой.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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