https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:23
2022-11-04T16:23
2022-11-04T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно."Вручил Звезду Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, которому награду привез в больницу, где он проходит лечение после ранения... Маме гвардии капитана Виталия Насонова вручил Звезду Героя ДНР, присвоенную ее сыну, к огромному сожалению, посмертно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил героизм Насонова, получившего несовместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу, позволившей овладеть господствующей высотой.
https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
16:23 04.11.2022 (обновлено: 17:12 04.11.2022)
Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики
Пушилин сообщил о награждении звездами Героя ДНР трех военнослужащих республики