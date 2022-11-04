https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html

Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики

Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики - РИА Новости, 04.11.2022

Пушилин наградил звездами Героя ДНР трех военных республики

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:23

2022-11-04T16:23

2022-11-04T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829238629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0fb81d3a9894e10e1390323eae25bdf.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении Звездой Героя ДНР трех военнослужащих, одного из них - посмертно."Вручил Звезду Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, которому награду привез в больницу, где он проходит лечение после ранения... Маме гвардии капитана Виталия Насонова вручил Звезду Героя ДНР, присвоенную ее сыну, к огромному сожалению, посмертно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил героизм Насонова, получившего несовместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу, позволившей овладеть господствующей высотой.

https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика