https://ria.ru/20221104/mvf-1829240059.html

МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий

МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий - РИА Новости, 04.11.2022

МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий

Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:31

2022-11-04T16:31

2022-11-04T16:31

экономика

кристалина георгиева

мвф

китай

санкции

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на церемонии открытия международной выставки в Китае.Как отметила глава МВФ, особенным приоритетом для мирового сообщества должно стать снятие торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые "толкают вверх глобальные цены" и повышают риски для продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, кристалина георгиева, мвф, китай, санкции