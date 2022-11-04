https://ria.ru/20221104/mvf-1829240059.html
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий - РИА Новости, 04.11.2022
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:31
2022-11-04T16:31
2022-11-04T16:31
экономика
кристалина георгиева
мвф
китай
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на церемонии открытия международной выставки в Китае.Как отметила глава МВФ, особенным приоритетом для мирового сообщества должно стать снятие торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые "толкают вверх глобальные цены" и повышают риски для продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кристалина георгиева, мвф, китай, санкции
Экономика, Кристалина Георгиева, МВФ, Китай, Санкции
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
Глава МВФ Георгиева: мировая торговля оказалась под угрозой из-за ограничений и субсидий