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МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий - РИА Новости, 04.11.2022
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МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий - РИА Новости, 04.11.2022
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий
Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:31
2022-11-04T16:31
экономика
кристалина георгиева
мвф
китай
санкции
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на церемонии открытия международной выставки в Китае.Как отметила глава МВФ, особенным приоритетом для мирового сообщества должно стать снятие торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые "толкают вверх глобальные цены" и повышают риски для продовольственной безопасности.
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экономика, кристалина георгиева, мвф, китай, санкции
Экономика, Кристалина Георгиева, МВФ, Китай, Санкции
16:31 04.11.2022
 
МВФ заявил об угрозе мировой торговле из-за ограничений и субсидий

Глава МВФ Георгиева: мировая торговля оказалась под угрозой из-за ограничений и субсидий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Система мировой торговли столкнулась с серьезной угрозой из-за торговых ограничений и снижающих экономическую эффективность субсидий, говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на церемонии открытия международной выставки в Китае.
"Сегодня система глобальной торговли оказалась под серьезной угрозой. Торговые ограничения и снижающие экономическую эффективность субсидии находятся на подъеме", - заявила она.
Как отметила глава МВФ, особенным приоритетом для мирового сообщества должно стать снятие торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые "толкают вверх глобальные цены" и повышают риски для продовольственной безопасности.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
ЭкономикаКристалина ГеоргиеваМВФКитайСанкции
 
 
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